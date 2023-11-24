ياسر سالم: تركيز «الأبيض» على نهائيات آسيا

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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أكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن «الأبيض» طوى صفحة التصفيات الآسيوية للمونديال بعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى، وتحقيق الفوز على نيبال والبحرين وتصدر المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة «6 من 6»، وأن التركيز ينصب خلال الفترة المقبلة على مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، والتي يطمح فيها الجميع في تقديم مستوى طيب ونتائج إيجابية تلبي الطموح.

وقال ياسر سالم إن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو يعكف على دراسة مستوى وأداء المنتخبات التي تتواجد في المجموعة الثالثة التي يتواجد بها منتخب الإمارات وهي منتخبات هونغ كونغ وفلسطين وإيران، من أجل حسن التعامل معها خلال منافسات البطولة، حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى في دور المجموعات مع هونغ كونغ بملعب خليفة الدولي يوم 14 يناير المقبل، فيما تقام المباراة الثانية مع فلسطين على ملعب الجنوب يوم 18 من الشهر نفسه، ويختتم منتخب الإمارات دور المجموعات بلقاء إيران على ملعب المدينة التعليمية يوم 23 يناير ونأمل أن نجتاز هذا الدور بأداء قوي ونتائج مميزة.

وأشار مدير منتخبنا الوطني إلى أن الأبيض سوف يعود للتجمع يوم 26 من ديسمبر المقبل، من خلال معسكر داخلي سيقام في العاصمة أبوظبي، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أمام قيرغستان وعمان، قبل التوجه إلى الدوحة يوم 8 يناير للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، وستكون تلك المباريات بمثابة البروفة الأخيرة للاطمئنان على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم قبل المشاركة القارية.

وأضاف ياسر سالم: إن المباريات الودية التي خاضها المنتخب أمام كوستاريكا والكويت ولبنان ومن ثم مباراتي التصفيات أمام نيبال والبحرين، أسهمت في إكساب اللاعبين مزيداً من الخبرات والاحتكاك القوي خاصة لجيل اللاعبين الشباب الذين انضموا إلى المنتخب في الفترة الماضية، وعززت من أدائهم قبل المشاركة في النهائيات الآسيوية، صحيح أن هناك بعض الملاحظات على الأداء في بعض المباريات، ومثل تلك الأمور تخضع للتحليل من قبل الجهاز الفني سعياً لتداركها على قدر المستطاع، وسعياً لأداء أفضل خلال المرحلة المقبلة.

منافسة إيجابية

وأشاد مدير المنتخب الوطني بالروح القتالية للاعبين وبالمنافسة الإيجابية فيما بينهم من أجل نيل شرف المشاركة في المباريات، ومثل تلك الروح التي غرسها المدرب بين اللاعبين تفيد الفريق وتجعل كل لاعب يسعى لتطوير مستواه بما يفيد الفريق، لذلك أصبح الجهاز الفني يحسن اختيار اللاعبين وفق ظروف كل مباراة ومتطلباتها، وهذا أمر جيد ينصب في الصالح العام.

من جهته أكد خليفة الحمادي المدافع الصلد للأبيض أن الروح القتالية العالية للاعبين تعتبر السر وراء تحقيق الفوز على البحرين، إضافة إلى حسن التعامل الفني مع مجريات المباراة، ولذلك نبارك لجمهورنا هذه النتائج الإيجابية وأقول لزملائي اللاعبين: «شكراً ما قصرتم» لقد حققنا الفوز مع تسجيل 6 أهداف وخرجت شباكنا نظيفة خلال المباراتين، نحن كسبنا أشواطاً أمام نيبال والبحرين ولا تزال هناك أشواط أخرى من المنافسات، علينا التمسك ببطاقة التأهل وحلم الصعود للمونديال للمرة الثانية.

الثقة بالنفس

فيما قال يحيى الغساني: أشكر كل من تابع المنتخب وساند اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراتين وحصد العلامة الكامل وتصدر قمة مجموعتنا، ولكن أقولها الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب منا مزيداً من الجهد والتضحية من أجل الوطن، لقد أسهمت المباريات الأخيرة والتي حققنا خلالها الفوز في زيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم والتي تدفعهم إلى الانتصارات وزيادة الطموح للمرحلة المقبلة، وعلينا مواصلة بذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهيرنا الوفية.

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