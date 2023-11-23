مجلس أبوظبي الرياضي يعلن مواعيد مباريات بطولة السوبر المصري للأبطال

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مواعيد بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25 إلى 28ديسمبر المقبل.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الخميس، إن بيراميدز سيواجه فيوتشر، فيما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر .

وأضاف أن يوم 28 ديسمبر، سيشهد مباراة تحديد المركز الثالث ثم نهائي البطولة مساء ذات اليوم .

وأوضح أن جميع مباريات البطولة سوف تقام علي إستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز