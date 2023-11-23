شراكة جديدة بين رابطة الدوري الإيطالي وجوائز "دبي جلوب سوكر"

المصدر: وام

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن أول شراكة لها مع مؤسسة جلوب سوكر والتي تتخذ من دبي مقراً لها. حيث جاء الإعلان قبل حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر المقرر في يناير 2024.

وستشهد المرحلة الأولى من الشراكة إطلاق فئتين من المحتوى الرقمي لأندية ولاعبي الدوري الإيطالي في النسخة الرابعة عشرة من الجائزة.

وتركز الفئتان الجديدتان واللتان تشملان "أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي" و"أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي" على الوسائط الرقمية المبتكرة للاعبي الدوري والأندية، كما سيتم الترويج لهذه الوسائط من أجل تعزيز المحتوى الرقمي الإبداعي للدوري الإيطالي في جميع أنحاء العالم.

وقال لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم: "أصبحت جوائز دبي جلوب سوكر من أكبر الفعاليات في كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشارك فيها دائماً رياضيون من الدرجة الأولى وتتصدر العالم الرقمي من خلال استراتيجية تواصل اجتماعي تجمع أكثر من 45 مليون صوت من المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "من الأهداف الرئيسية لمكاتبنا التمثيلية زيادة جمهورنا وقاعدة عشاق الدوري الإيطالي في المنطقة، وهي بيانات نقيسها باستمرار من خلال برامج تتبع مخصصة، وبفضل شراكتنا مع جلوب سوكر، سنتواصل مع جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحفيز مشاركة أكثر من 16 مليون مشجع كالتشيو في المنطقة في المشروعات الجديدة الخاصة بالدوري الإيطالي".

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر: "يسر جلوب سوكر تعزيز آواصر التعاون مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم Lega Serie A التي تسعى بدورها إلى ترسيخ حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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