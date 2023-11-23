طاقم برتغالي لإدارة مباراة الوحدة والإمارات غداً

المصدر: دبي – العوضي النمر

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استعانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة بطاقم تحكيم برتغالي بقيادة الدولي تياغو مارتينز لإدارة مباراة الوحدة مع الإمارات في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين غداً بإستاد آل نهيان في نادي الوحدة.

ويضم الطاقم كلاً من: أندي كامبوس وبيدروسا مارتينز مساعدين، والإماراتي بدر بو جمهور حكماً رابعاً وهيلدير مالهيريو حكم فيديو والإماراتي يحيى الملا حكماً مساعداً.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الإمارات المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

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