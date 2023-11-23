تعادل مثير بين البطائح والشارقة في "ديربي الأهداف الستة"

المصدر: الشارقة-علي الظاهري تصوير عيسى البلوشي

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تعادل فريق البطائح وضيفه الشارقة 3-3 في المباراة الافتتاحية للجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين التي جرت على استاد خالد بن محمد ليرفع "الراقي" رصيده إلى 12 نقطة فيما وصل رصيد "الملك" إلى 14 نقطة ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب.

أحرز أهداف البطائح سيكو بابا في الدقيقة 19 وعبدالله عبدالرحمن في الدقيقة 26 والفارو دي اوليفيرا في الدقيقة 35، بينما سجل أهداف الشارقة محمد عبدالباسط في الدقيقة 39 ولوان بيريرا في الدقيقة 48 وكايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

جاءت البداية قوية من الجانبين بعد أن بادر الشارقة بتهديد مرمى البطائح عبر تسديدة كمارا وكرة موسى ماريغا تصدى لهما الحارس ابراهيم عيسى، ليرد أصحاب الأرض بقوة عبر هز الشباك مبكراً عن طريق سيكو بابا الذي سجل هدفاً رائعاً بعد ان استلم كرة بينية من الفارو ترجمها الى هدف في مرمى الحارس عادل الحوسني.

وأكد "الراقي" أفضليته بالعودة مرة أخرى لزيارة شباك "الملك" في غضون 10 دقائق عن طريق عبدالله عبدالرحمن بعد سلسلة تمريرات ساحرة أسكنها داخل الشباك.

وعانى فريق الشارقة بعد استقبال هدفين بسبب غياب التركيز عن لاعبيه ليستغل البطائح الفرصة ويفاجىء ضيوفه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق المتألق الفارو دي اوليفيرا.

واستعاد الشارقة التوازن نسبياً بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة اللاعب محمد عبدالباسط من خارج المنطقة ليقلص لوان بيريرا الفارق بتسجيل الهدف الثاني من كرة رأسية قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الشارقة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد بسبب وجود لمسة ليدرك الضيوف منها التعادل بعد أن نجح كايو لوكاس في تسجيل الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وظهر الشارقة أكثر خطورة في الحصة الثانية بعد مواصلة الضغط والهجوم على مرمى البطائح وسط ضياع العديد من الفرص في ظل تراجع أصحاب الأخير الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بجانب ندرة الفرص الحقيقية.

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