طاقم إماراتي بقيادة «آل علي» لمباراة ألمانيا وإسبانيا في مونديال الناشئين

المصدر: دبي - البيان

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يدير طاقمنا الإماراتي بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي مواجهة ألمانيا وإسبانيا التي تقام غداً باستاد جاكرتا الدولي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة في إندونيسيا، ويعاونه جاسم عبدالله وسعيد المرزوقي «الإمارات»، ويضم الطاقم معتز إبراهيم «ليبيا»، حكماً رابعاً، أحمد حسام الدين «مصر»، حكم مساعد احتياطي، وحكام الفيديو روب ديبرينك «هولندا»، وعبدالله جمالي «الكويت»، وديفيد كوت «انجتلرا».

وكان طاقمنا الدولي أدار بتميز مباراتي السنغال وبولندا في الجولة الثانية، ونيوزيلندا والمكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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