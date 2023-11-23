العروبة يعزز «صدارة الهواة» بالنقطة 28

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ووصل إلى النقطة 28 بفوز صعب على ضيفه التعاون بهدف المدافع ديغو أندريجا الذي أحرزه في نهاية اللقاء.

وخرج الظفرة بأغلى نقطة في مباراته أمام الذيد، واقتنص التعادل بنتيجة 2 - 2، في آخر دقيقتين بالمباراة، بعد أن كان متأخراً بهدفين أمام الذيد حتى الدقيقة 89، حيث تقدم الظفرة بهدفي كايلان هنريقو ولامار أونيل في الدقيقتين 11 و60.

ودفع مدرب الظفرة الدكتور عبدالله مسفر باللاعب سعيد جاسم الذي تمكن من تسجيل أسرع هدفين في الدوري في الدقيقتين 89 و90.

وخاض الظفرة معظم اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد غابرييل سانتيني في الدقيقة 14،

وبهذا التعادل وصل الظفرة إلى 19 نقطة والذيد إلى 12 نقطة.

وتمكن دبا الحصن من فك العقدة أمام مصفوت وتغلب عليه بثلاثية نظيفة عن طريق أوليفيرا وداسيلفا ورضا حنيوي، ورفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة.

وتعادل العربي والفجيرة 1 - 1، وتقدم الفجيرة بهدف عكاشة حمزاوي قبل أن يدرك العربي التعادل عن طريق راشد عيسى من ركلة جزاء، ووصل الفجيرة إلى 12 نقطة والعربي إلى 13 نقطة.

وتقام اليوم 3 مواجهات تجمع الجزيرة الحمراء مع دبا الفجيرة، والحمرية مع الرمس، وغلف إف سي مع سيتي.

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