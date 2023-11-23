الجزيرة يكمل تحضيراته للقاء الوصل ويعلن عن جوائز للجماهير

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أكمل الجزيرة تحضيراته للقاء الوصل غداً السبت في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين والتي يعمل خلالها «فخر أبوظبي» على العودة من جديد إلى الانتصارات بعد 3 مباريات شهدت تعادله في مباراتين أمام شباب الأهلي والشارقة وخسارته أمام خورفكان في الجولة السادسة، وكانت آخر انتصاراته على البطائح في الجولة الرابعة،

ويمتلك الجزيرة قبل لقاء الغد 11 نقطة ويسعى بقوة لكسب نقاط مباراته غداً وإلحاق الهزيمة الأول بالوصل متصدر المنافسة.

وعمل الجهاز الفني بقيادة الهولندي فرانك دي بور خلال فترة التوقف على إعادة ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه من جديد بهدف العودة القوية للانتصارات مع تطوير قدرات الفريق وتحضيره بدنياً بشكل أفضل، وتميزت التدريبات السابقة بالجدية والروح المعنوية العالية وسط رغبة كبيرة من اللاعبين وبدعم إدارة النادي في تحقيق الانتصارات بداية من لقاء الإمبراطور، وأكد النادي أن العمل في الفترة السابقة تميز بالتركيز والإصرار من قبل اللاعبين ما يعكس رغبتهم في تقديم مستويات ترضي التطلعات.

حضور الجماهير

وفي خطوة تستهدف مواصلة التفوق الجماهيري الذي تميز به النادي في الجولات السابقة، أعلن الجزيرة عن تقديم جوائز تحفيزية قيمة للجماهير في مباراة الغد على أن يتم السحب والإعلان عن الفائزين بين شوطي اللعب عبر عرض الأرقام الفائزة على شاشات الملعب مع تسليم الجوائز عقب نهاية اللقاء مباشرة.

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