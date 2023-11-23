قبول استقالة الغيلاني..محمد علي الجنيبي رئيساً لشركة الكرة ببني ياس

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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قرر مجلس إدارة نادي بني ياس، تعيين محمد علي الجنيبي رئيساً لشركة كرة القدم بالنادي خلفاً لعبدالله الغيلاني رئيس الشركة السابق.

و علم "البيان" أن مجلس إدارة النادي قبل استقالة عبدالله الغيلاني رئيس الشركة التي كان قد تقدم بها مؤخراً، قبل أن يقرر إسناد المهمة إلى الجنيبي.

يذكر أن بني ياس يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، و يستعد لمواجهة حتا على ملعب الأخير بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

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