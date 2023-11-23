منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا

المصدر: البيان

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وضعت قرعة النسخة السادسة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً "قطر 2024"، منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وذلك خلال مراسم القرعة، التي سحبت اليوم في قاعة البستان في فندق ويندام بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيف البطولة خلال الفترة من 15 إبريل إلى 5 مايو من العام المقبل.

وأسفرت القرعة، التي شملت 16 منتخباً ، عن وجود منتخبات قطر "الدولة المستضيفة" وإستراليا والأردن وإندونيسيا في المجموعة الأولى،

وضمت المجموعة الثالثة السعودية والعراق وتايلند وطاجيكستان، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات أوزبكستان وفيتنام والكويت وماليزيا.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق بمواجهة منتخب من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وجاء تأهل الأبيض الأولمبي للنهائيات الآسيوية، بتصدره ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات، التي استضافتها مدينة داليان سويوان الصينية في سبتمبر من العام الماضي 2023، برصيد 4 نقاط من مباراتين، وبفارق الأهداف عن منتخب الصين "ثانياً" وله نفس العدد من النقاط، بينما حل منتخب الهند "ثالثاً" دون نقاط، ليحصل منتخبنا على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.

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