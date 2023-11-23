البطائح والشارقة.. مواجهة «التلميذ» و«المعلم»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، وعلي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف استاد خالد بن محمد مواجهة البطائح والشارقة في الساعة السابعة النصف من مساء اليوم في المباراة الافتتاحية للجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، وتحمل المباراة طابعاً خاصاً كونها تجمع بين الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح ومواطنه أولاريو كوزمين مدرب الشارقة الذي يعتبر بمثابة المعلم لرادوي كونه لعب سابقاً تحت إشرافه إلى جانب الدور الكبير لـ «القيصر» في تشجيع مدرب البطائح على دخول عالم التدريب.

وبعيداً عن المواجهة الرومانية الخاصة بين «التلميذ» و«المعلم»، فإن «الراقي» يتطلع لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الثمين على النصر في الجولة الماضية مما قاده إلى الوصول للمركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما يسعى «الملك» إلى تعزيز حظوظه في البطولة ومواصلة مطاردة المنافسين على اللقب بعد تواجده في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن أصحاب الصدارة.

ويخوض البطائح مباراة اليوم بصفوف مكتملة بعد استعادة جهود بعض العناصر المهمة أبرزهم المدافع ديني بورغيس العائد من منتخب بلاده الرأس الأخضر.

وتبدو المواجهة صعبة للشارقة من واقع ضغط البرنامج بين المشاركة الآسيوية والدوري، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة على ملعبه الاثنين المقبل أمام السد القطري في الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا، وخاض قبل 5 أيام مباراة الإياب في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وخسرها أمام اتحاد كلباء وخسر معها دفاعه عن لقب هذه البطولة.

ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 13 نقطة في المركز الرابع للترتيب العام متقدماً بنقطتين عن منافسه البطائح، ويزيد من صعوبة المهمة غياب 4 لاعبين أساسيين على الأقل من التشكيلة هم ماركوس ميلوني بداعي الإيقاف والثلاثي الدولي خالد الظنحاني وماجد راشد وفراس بالعربي العائدين من المشاركة الدولية مع منتخبي الإمارات وتونس.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين اولاريو، على التعامل بتوازن مع مباراة الجزيرة، لا سيما والفريق متصدر مجموعته الآسيوية ولديه طموحاته كبيرة في التمسك بالصدارة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في المنافسة بقوة في دوري أدنوك للمحترفين، وخاض الشارقة 4 تدريبات قوية استعداداً للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز