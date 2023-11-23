4 مباريات تدشّن الجولة العاشرة للهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، عصر اليوم، مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى بإقامة 4 مباريات على درجة عالية من الاهتمام وذلك في تمام الساعة الخامسة إلا الثلث، في اللقاء الأول يدافع العروبة برصيد 25 نقطة عن صدارته عندما يستقبل فريق التعاون الخامس برصيد 13 نقطة، ويلعب كل طرف من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وفي المباراة الثانية يستضيف الظفرة الوصيف 18 نقطة على أرضية ملعبه فريق الذيد الحادي عشر برصيد 11 نقطة، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي كل فريق خصوصاً الظفرة الساعي إلى تضييق الخناق على العروبة المتصدر.

فك العقدة

ويستقبل دبا الحصن الثالث برصيد 15 نقطة ضيفه مصفوت الخامس عشر في أسفل الترتيب برصيد 6 نقاط، وخسر الفريقان الأسبوع الماضي بعد هزيمة الحصن أمام مسافي وانقياد مصفوت للهزيمة أمام العربي بثلاثية نظيفة، كما أن دبا الحصن يسعى لفك عقدة مصفوت الذي فاز عليه في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً وحرمه من المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري أدنوك للمحترفين.

نشوة وانتصار

وفي اللقاء الرابع يستضيف العربي صاحب المركز السابع بـ 12 نقطة فريق الفجيرة العاشر برصيد 11 نقطة في لقاء يخوضه كل طرف وهو في قمة النشوة بعد فوز العربي على مصفوت والفجيرة على الحمرية بنتيجة 3-2 وهي الخسارة التي أطاحت بمدرب الحمرية محمد إسماعيل وتعيين محمد الجالبوت خلفاً له والذي يواجه يوم غدٍ فريق الرمس خلال مشواره الأول مع عنابي الهواة.

وفي بقية مباريات يوم غدٍ يلتقي الجزيرة الحمراء ضد دبا الفجيرة في قمة مرتقبة تجمع الجزيرة الحمراء المتطور مع مدربه عيد باروت وصاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة بجانب النواخذة الخامس بـ 13 نقطة والباحث عن الفوز بعد تعادل الفريق الأخير سلبياً أمام الظفرة، فيما يلاقي غلف اف سي ضيفه سيتي بملعب الإمارات في رأس الخيمة، وتختتم مباريات الأسبوع العاشر يوم 1 ديسمبر بمباراة تجمع غلف يونايتد بفريق يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز