رياضيون: خطط المدرب سر انتصار المنتخب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عبّر عدد من القيادات الرياضية والإدارية عن فرحتهم بالفوز الغالي الذي حققه منتخبنا الوطني على البحرين بهدفين دون رد، في ثاني مباريات المجموعة الثامنة.

ضمن مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ومونديال كندا أمريكا 2026. وأجمعوا أن سر الفوز يكمن في خطط وطريقة لعب المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي عرف كيف يتفوق على منافسيه، ويقود الأبيض إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في أقل من أسبوع، بعد الانتصار الأول في افتتاحية مباريات المجموعة على نيبال برباعية نظيفة.

جماعية الأداء

وقال محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء: أعتقد أن الفوز الذي تحقق، جاء بفضل الجماعية في الأداء إلى جانب اتباع لاعبي الأبيض، وتطبيقهم لخطة اللعب والقراءة الصحيحة للمباراة من قبل الجهاز الفني، بقيادة المدرب بينتو، الذي يعتبر كلمة السر في تحقيق هذه الانتصارات المتتالية، وأعرب اليماحي عن أمله في أن تتواصل نغمة الفوز في المواجهات المقبلة، وأن يحقق الأبيض حلم جماهيره ببلوغ نهائيات المونديال، والذي يحتاج إلى لاعبين في أتم درجات التأهب والاستعداد، إلى جانب دكة بدلاء جاهزة على الدوام.

علامة كاملة

من جانبه، قال ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة: أعتقد أن اتحاد الكرة وجد ضالته في المدرب بينتو، بعد أن تمكن المدرب من معرفة وإمكانات لاعبيه، وذلك من خلال المباريات الودية التي خاضها، وحقق فيها انتصارات متتالية، منوهاً بأن المحك الحقيقي كان في المباريات الرسمية، والتي لم يخيب فيها لاعبو المنتخب ظن جماهيرهم، ونجحوا في ضمان العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

ومثلها أهداف بواقع 4 أهداف في شباك نيبال وهدفين في البحرين، فضلاً عن شباك نظيفة خلال 180 دقيقة، وهذا في حد ذاته يحسب للجهاز الفني، وللاعبي المنتخب الوطني، ودعا اليماحي إلى ضرورة مواصلة المعسكرات والتدريبات خلال فترة التوقف الدولي، وذلك لكي يحافظ اللاعبون على لياقتهم، ويكونوا في فورمة المباريات.

فوز وفرحة

بدوره، قال عبد الله عامر الحمادي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان: فوز الأبيض يوحد القلوب، ويسعد الجميع، مشيراً إلى البداية الصاروخية للمنتخب مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، والذي عرف كيف يضع يده على أخطاء المنتخب السابقة، معرباً عن أمله في اكتمال الفرحة بحسم بطاقة التأهل لنهائيات المونديال، في ظل زيادة مقاعد المؤهلة لمونديال كندا وأمريكا المقبل.

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