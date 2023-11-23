كريسبو: تأثرت بأنشيلوتي وسأعتمد الأسلوب الهجومي في العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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كشف المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن تأثره بمدرسة وطريقة المدرب كارلو أنشيلوتي، والذي سبق ودربه في أي سي ميلان، وقال: أحب أسلوب أنشيلوتي، ومعجب بمدربين آخرين، غير أنني أسعى ليكون لي أسلوبي الخاص، لأن كل شخص لديه أسلوبه القيادي الخاص به، ومعتقداته حول الطريقة المثلى لإدارة الفريق فنياً.

وأكد المدرب الأرجنتيني والمهاجم السابق، والذي سبق ولعب لعدد من الأندية الأوربية، أنه سيعتمد الأسلوب الهجومي في العين، مع الضغط على المنافسين، والسيطرة على الملعب، والحرص على التوازن، على أن تكون الأولوية للناحية الهجومية، والعمل على مباغتة الخصم، تطلعاً لتحقيق الفوز، وشدد على ضرورة التعامل مع مستجدات ومراحل المباراة ومتطلباتها، لتفادي المواقف العصيبة التي يمكن أن تحدث في الأثناء.

جودة اللاعبين

وعن قبوله لعرض العين رغماً عن عروض عدة قدمت له من أندية أخرى، أوضح كريسبو أن الأمر يتعلق بجودة لاعبي العين، وقابليتهم للتطور والتحسن، ما يساعده على تحقيق الأهداف المأمولة للنادي، فضلاً عن التعامل الاحترافي والجدية من قبل النادي في المفاوضات، إلى جانب الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها النادي إقليمياً وقارياً ودولياً.

التحدي

وبرغم أن كريسبو أكد أن خوض تجربة جديدة يمثل تحدياً مهماً بالنسبة له، غير أنه استبعد أن يواجه أي تحديات مع العين، في ما يخص التكيف والانسجام، موضحاً أنه وخلال مشواره المهني، كان ينبغي عليه التكيّف مع مختلف الثقافات، وقال: أعشق التحدي، ومعتاد على الضغوط، فهي متعة كرة القدم، التي تعتبر شغفي وعشقي الذي ظل يحفزني ويدفعني ويجذبني للعمل على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث أتنقل للعمل بين دول وثقافات مختلفة، سعياً للعمل في المشاريع الناجحة، ويرتبط بهذا السعي كلٌّ من المسؤولية والالتزام للعمل وفق نطاق مشروع عملاق وطموح، مثل نادي العين. ولذلك، تغمرني سعادة بالغة بأن أكون جزءاً من هذا المشروع.

رسالة

وعن رسالته للاعبي العين، قال: علينا العمل جميعاً كفريق وعائلة واحدة، لأنه إذا كنا بحاجة إلى تأسيس عقلية تسعى للفوز دائماً، سنكون في أمسّ الحاجة إلى كل فرد في المنظومة. وهذه هي النقطة التي يجب على الجميع استيعابها، إذ سيُتاح لبعض اللاعبين المشاركة بنسب أكثر من غيرهم، ولكن الفيصل دائماً هو احتراف مهمتك كلاعب محترف، وإظهار الاحترام دائماً أثناء ممارسة عملنا. لذلك، فأنا أضع بعض القواعد الواضحة، التي تهدف إلى صالح الفريق.

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