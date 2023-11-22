الوحدة يطلق مبادرة «سفراء العنابي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أطلق نادي الوحدة مبادرة «سفراء العنابي»، والخاصة بفئة نجوم المستقبل الصغار، عبر تعزيز دورهم التشجيعي، والبحث عن سفراء للنادي في مختلف مدارس أبوظبي، وذلك في إطار مساعي النادي لتعزيز دوره المجتمعي والرياضي، والتواصل مع أفراد وفئات المجتمع كافة.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، عن المبادرة التي يحفز من خلالها سفراء العنابي، طلاب المدارس على حضور مباريات كرة القدم ومؤازرة الفريق، إلى جانب أهدافها باكتشاف المواهب والمبدعين في مختلف المجالات المرتبطة بالرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة.

وتقدم المبادرة العديد من المزايا، مثل بطاقة عضوية «سفراء العنابي»، وزي خاص موحد للأعضاء، ودعوات موجهة لتوزيعها في المدارس، وحضور مجاني للمباريات، وسحوبات على جوائز قيمة، إلى جانب عدد من ورش العمل والمحاضرات المرتبطة بالمبادرة، وتعزيز الوعي الرياضي.

وكان الوحدة قد نظم جلستين باستاد آل نهيان، إذ تناولت الجلسة الأولى تفاصيل المبادرة وعضوية سفراء العنابي، فيما تضمنت الجلسة التعريفية الثانية، حلقات تثقيفية وموارد تعليمية حول الإعلام الرياضي، وعدد من المجالات المرتبطة بالعمل الرياضي.

وقال سعيد مبارك البلوشي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، مدير العلاقات العامة والاتصال الخارجي والإعلام بالنادي، إن تعزيز التواصل المجتمعي، يعد من أهم أولويات النادي، وأن مثل هذه المبادرات الهامة في التواصل مع مختلف الفئات العمرية ما يرفع من الوعي المجتمعي، حول أهمية الرياضة، وأهمية العمل التطوعي، إضافة إلى تعزيز الحضور الجماهيري.

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