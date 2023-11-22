دوري أدنوك للمحترفين.. قمتان تتصدران المشهد في الجولة الثامنة

المصدر: وام

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يستأنف دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين فعالياته غدا الخميس بمباريات الجولة الثامنة، التي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد قمتين؛ تجمع الأولى فريقي الجزيرة مع الوصل، والثانية شباب الأهلي مع العين.

وتقام منافسات هذه الجولة بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

في القمة الأولى، يطمح الوصل المتصدر (17 نقطة) إلى الحفاظ على الصدارة، عندما يحل ضيفا على الجزيرة صاحب المركز السادس (11 نقطة) السبت المقبل، على استاد "محمد بن زايد" بأبوظبي، ويأمل الجزيرة في استعادة الانتصارات بعد تعادله مع الشارقة 1-1 في الجولة الماضية.

والتقى الجزيرة مع الوصل في 28 مباراة بدوري المحترفين، وفاز الجزيرة في 18، والوصل في 5، وكان التعادل حاضرا في 5 مواجهات.

ويلتقي في القمة الثانية شباب الأهلي الثاني (17 نقطة)، مع العين الثالث (15 نقطة)، على استاد راشد بدبي يوم الأحد، ويأمل شباب الأهلي في مواصلة ملاحقة الوصل،

واستعادة الصدارة، ويسعى العين بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لتحقيق الفوز واستعادة الصدارة مجددا.

وبلغت مباريات شباب الأهلي مع العين في دوري المحترفين، 28 مواجهة، وفاز العين في 12، وشباب الأهلي في 8، وكان التعادل حاضرا في 8 مواجهات.

وقال كريسبو إن الانخراط في موسم بدأ بالفعل ليس أمرا سهلا، حيث سيبذل قصارى جهده مع الفريق لإضفاء هوية مميزة، وتحقيق أفضل نتيجة.

وتفتتح منافسات الجولة غدا بلقاء البطائح السابع (11 نقطة)، مع الشارقة الرابع (13 نقطة) على استاد خالد بن محمد، ويطمح البطائح لمواصلة الانتصارات، بعد فوزه في الجولة الماضية على النصر، والتقدم لمركز أفضل، كما يأمل الشارقة في العودة للانتصارات، بعد التعادل مع الجزيرة 1-1 في الجولة الماضية.

ويلتقي حتا صاحب المركز الثالث عشر (3 نقاط) مع بني ياس الثامن (10 نقاط)، على استاد حمدان بن راشد يوم السبت، وكل منهما لتحسين وضعه في جدول المسابقة.

وفي اليوم نفسه، يلتقي الوحدة الخامس (12 نقطة)، مع الإمارات الثاني عشر (5 نقاط)، على استاد آل نهيان، ويدخل أصحاب الأرض المباراة بتحد جديد مع المدرب الهولندي آرنو بويتنويج الذي عينته الإدارة بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وفي نفس الجولة، يلتقي اتحاد كلباء الحادي عشر (7 نقاط)، مع النصر العاشر (7 نقاط) على استاد اتحاد كلباء، وخورفكان التاسع (7 نقاط)، مع عجمان الرابع عشر (3 نقاط)، على استاد صقر بن محمد القاسمي، يوم الأحد.

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