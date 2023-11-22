منتخب الإمارات يحقق العلامة الكاملة رسمياً وودياً تحت قيادة بينتو

المصدر: وام

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حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، الهدف المطلوب منه في المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

واستطاع منتخب الإمارات تصدر مجموعته الثانية في التصفيات، برصيد 6 نقاط (العلامة الكاملة) بالفوز على منتخبي نيبال والبحرين 4-0 و2-0 على الترتيب، وهو الهدف الأساسي في هذه المرحلة، قبل التفرغ للتحضير لخوض منافسات كأس آسيا 2024 في قطر مطلع يناير المقبل.

وخاض منتخب الإمارات تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو 5 مباريات منذ توليه زمام المسؤولية في يوليو الماضي، ثلاث منها ودية، ومباراتين رسميتين، حقق فيها الفوز جميعا.

البداية كانت بالفوز على منتخب كوستاريكا 4-1 ودياً بكرواتيا في سبتمبر الماضي، ثم الفوز على منتخبي الكويت 1-0 ولبنان 2-1 وديا في دبي أكتوبر الماضي، والفوز على منتخب نيبال 4-0 في دبي ومنتخب البحرين 2-0 في المنامة رسمياً خلال أقل من أسبوع في نوفمبر الجاري.

وسجل لاعبو الإمارات 13 هدفاً في 5 مباريات، بمتوسط 2.6 هدف في المباراة الواحدة، واستقبلت شباك المنتخب هدفين فقط خلال نفس المباريات.

واستطاع بينتو، هو المدرب السابع في مسيرة المنتخب خلال أخر 6 سنوات، النزول بمتوسط اعمار لاعبي المنتخب إلى 25.9 سنة، والذي كان يعاني من ارتفاع معدل أعمار لاعبيه خلال الفترة الماضية.

وينتظر منتخب الإمارات الاستحقاق القادم، في بطولة كأس آسيا بقطر، والتي ستنطلق منافساتها في يناير المقبل، حيث ينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إيران وفلسطين وهونج كونج، وستكون مباراته الافتتاحية أمام منتخب هونج كونج يوم 14 يناير 2024 على استاد خليفة الدولي.

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