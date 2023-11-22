الانضباط توقف لاعب الشارقة فينسيوس مباراتين وموسى حطب مباراة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ايقاف لاعب نادي الشارقة ماركوس فينسيوس مباراتين وتغريمه سبعون ألف درهم لاعتدائه على لاعب من فريق كلباء خلال مباراتهما في مسابقة كاس مصرف ابوظبي الإسلامي، ومنع إداري نادي اتحاد كلباء موسي حطب البلوشي من مرافقة فريقه لمباراة وتغريمه مبلغ وقدره أربعون ألف درهم لدفع وجذب المدير الفني لفريق الشارقة كوزمين، وتوجيه عقوبة الإنذار لنادي اتحاد كلباء وتغريمه مبلغ وقدره عشرة الاف درهم لتلفظ جماهيره على لاعبي الشارقة.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب فريق النجوم في دوري الثانية محمد زين العابدين علي سقى ست مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ستة الاف درهم لاعتدائه على حامل الكرات، وإيقاف لاعب فريق رويال عمر جمال ست مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ستة الاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وإيقاف لاعب فريق النجوم السعيد حمدان ست مباريات وتغريمه مبلغ و قدره ستة الاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وإيقاف لاعب فريق النجوم بيول موبامبا موكالي ست مباريات وتغريمه مبلغ و قدره ستة الاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس.

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