شباب الأهلي و«العربية للسيارات».. شراكة للعام الرابع على التوالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي شباب الأهلي، والعربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تجديد شراكتهما للعام الرابع على التوالي.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أقيم حفل توقيع تحت شعار «نحن الأبطال»، وهو الهتاف الذي رددته جماهير نادي شباب الأهلي، عند فوز النادي بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

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وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، وخالد عبد الواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، واللواء طلال أحمد الشنقيطي، عضو مجلس إدارة النادي، وهشام القاسم عضو مجلس إدارة النادي، وميشيل عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات.

وحضر من جانب شباب الأهلي الدكتور خالد الزاهد المدير الإداري، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية، ومن جانب نيسان صلاح يموت المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات وحسام بغدادي المدير الأول للمبيعات والتسويق لشركة العربية للسيارات، وعدد من لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، وليد عباس، كارتابيا، سالمين خميس، ايغور جيسوس، لوكا وجمال الحوسني.

وتعكس هذه الشراكة حرص نادي شباب الأهلي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتزام الشركة العربية للسيارات بدورها في جعل إمارة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة تجمع على أرضها المواهب الرياضية المحلية والعالمية، توافقاً مع رؤية حكومة دبي، وتؤكد التزامها بدعم مواهب الشباب في شتى القطاعات ومنها القطاع الرياضي.

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