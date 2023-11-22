نادي الإمارات.. مشاركات مجتمعية ومبادرات إنسانية

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد عيسى

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رفع نادي الإمارات من مستوى اهتمامه بالمبادرات الإنسانية ودعم الروابط الاجتماعية، مع توسيع المشاركة في إدارة شؤونه خلال الفترة الماضية بتكوين عدد من اللجان التي فتحت الباب واسعاً أمام جميع الراغبين من محبي النادي لتقديم خدماتهم المختلفة تحت مظلة مجلس الإدارة.

وأكد النادي عبر عدد من مواقفه، مشاركاته المجتمعية على طريقة استضافته مؤخراً مبادرة ومباراة الأمل لدعم مرضى السرطان، ومواقفه الإنسانية بحرصه على تحقيق رغبات جماهير الكرة، منها مبادرته بتلبية رغبة عائلة بولندية طلبت عبر لافتة في إحدى المباريات مقابلة نجم الفريق الأسطورة أندريس إنييستا، حيث تم استضافة العائلة في النادي والسماح لها بالتقاط الصور التذكارية مع إنييستا بعد مجهود كبير للتواصل معها وتحديد موعد للمقابلة.

ومن المواقف الإنسانية، تفاعل يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة مع أحد الأطفال الذي كان يذرف الدموع على عدم تمكنه من التقاط صورة مع إنييستا، حيث قام البطران بتحقيق رغبة اللاعب الذي يسكن خارج إمارة رأس الخيمة بإحضاره إلى ملعب النادي في رأس الخيمة والسماح له بقضاء بعض الوقت مع النجم الإسباني الشهير.

فيما ظهرت الكثير من المواقف التي أكدت الترابط الاجتماعي داخل أسرة النادي والتي أسس لها مجلس الإدارة في السنوات الأخيرة، منها حرص محمد الجالبوت مدرب الفريق السابق على زيارة النادي ومتابعة أحد تدريبات الفريق مع مقابلته للاعبين والجهاز الفني، ما عكس العلاقة القوية التي ربطته بالنادي.

وهنالك أيضاً، حرص الإدارة على التواصل مع مشجعي النادي والذي عكسته الزيارة التي قام بها مجلس الإدارة للمشجع نصيب بوعفراء للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به، وعدد من الزيارات المماثلة .

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