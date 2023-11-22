«تسونامي الهواة» يطيح 5 مدربين مواطنين في 9 جولات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ما زال «تسونامي» إقالات المدربين مستمراً في دوري «الهواة»، ووصل إلى 5 مدربين مواطنين في 9 جولات، وهو رقم غير مسبوق، خصوصاً بعد مرور 9 أسابيع فقط على انطلاقة الموسم، ويبدو في الأفق أن موجة الإقالات في طريقها إلى المزيد.

ويعتبر محمد إسماعيل مدرب الحمرية آخر مدرب يتم الاستغناء عن خدماته أول من أمس في أعقاب تراجع نتائج عنابي الهواة فريق الحمرية واحتلاله المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بعد تعرض الفريق لأربع هزائم وحقق الفوز في ثلاث مباريات، فضلاً عن استقبال شباك الحمرية لـ 13 هدفاً وأحرز 11 هدفاً، وقامت إدارة الحمرية برئاسة حميد الشامسي بالتعاقد مع المدرب محمد الجالبوت الذي يملك خبرة كبيرة وقاد فريق الإمارات للصعود الموسم الماضي.

رحيل مبكر

وكانت موجة الإقالات قد بدأت مبكراً حيث سبق 4 مدربين الكوتش محمد إسماعيل بعد أن غادر محمد الحوسني مدرب الفجيرة كابينة تدريب الذئاب لتتم الاستعانة بالصربي ماركوف مدرب الإعصار الحتاوي السابق، واتخذت إدارة نادي دبا الفجيرة القرار الصعب بالاستغناء عن المدرب الوطني حسن العبدولي وتمت إعادة الصربي زوران بوبوفيتش، وسار مصفوت على النهج نفسه واستغنى عن عبد الغني المهري بالتراضي، والقادم أيضاً مدرب صربي هو ماتيك سلافكو، ولم يستمر معتز عبدالله مع الرمس طويلاً ليتوقف عن قيادة برتقالي الهواة دون إبداء أي معلومات من كلا الجانبين.

استمرارية و صمود

ولا يزال هناك 5 مواطنين على رأس عملهم يأتي في مقدمتهم الدكتور عبدالله مسفر مدرب الظفرة والذي يقود الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة في دوري الأولى باحتلال فارس الظفرة لوصافة الترتيب برصيد 18 نقطة، ويبلي عيد باروت بلاءً حسناً مع فريق الجزيرة الحمراء الذي بات ضمن فرق المربع الذهبي برصيد 15 نقطة مناصفة مع دبا الحصن الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، ويتواجد المدرب بدر طبيب مع التعاون الذي يحتل المركز الخامس متساوياً مع دبا الفجيرة برصيد 13 نقطة، ويشرف محمد العجماني على تدريب غلف يونايتد برصيد عشر نقاط في المركز الثاني عشر، فيما يتواجد الخبير جمال الحساني المدير الفني للذيد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

استقرار

وعلى مستوى المدربين الأجانب فقد حافظ كل من البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة متصدر الدوري على موقعه منذ بداية الموسم إلى جانب التونسي عثمان النجار مدرب دبا الحصن وجو لوفيل مدرب يونايتد، والجزائري فؤاد بومضل مدرب العربي والمغربي إبراهيم بفود مدرب مسافي.

تريث وثقة

بدوره دعا عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون إدارات الأندية إلى ضرورة الصبر والتريث فيما يتعلق بوضعية الأجهزة الفنية، مشيراً إلى أن إدارة نادي التعاون برئاسة عبدالله حماد الشحي جددت عقد المدرب بدر طبيب للموسم الثاني على التوالي، وذلك لإحداث مزيد من الاستقرار والانسجام بين المدرب واللاعبين، مشيراً إلى أنهم راضون عن نتائج فريق التعاون في دوري الدرجة الأولى، ويطمحون بالتأكيد للأفضل في قادم الجولات.

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