بمشاركة 20 فريقاً تمثل فرق الفئة العمرية 14 سنة و12 سنة..قمة الإثارة في دوري أكاديميات الكرة في عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

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تتواصل بنجاح منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري بوكاري سوت للأكاديميات الخاصة، التي ينظمها مركز كواترو الرياضي في ملاعبه بعجمان بمشاركة 20 فريقاً تمثل فرق الفئة العمرية 14 سنة و12 سنة بواقع مجموعتين، لكل مرحلة سنية.

وأسفرت مباريات الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى لفئة تحت 12 سنة عن فوز فريق أكاديمية نادي العين B على الأكاديمية الأرجنتينية A بثلاثة أهداف دون مقابل، ونال لاعب أكاديمية نادي العين B محمد عبد الباسط جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية كسب فريق أكاديمية المستقبل أكاديمية دولفين A بنتيجة 6/3 ليُتوج لاعب أكاديمية المستقبل سالم فهد بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، ويواصل فريق أكاديمية المستقبل صدارته لهذه المجموعة برصيد 6 نقاط يليه أكاديمية نادي العين B في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وشهدت مباريات المجموعة الثانية أهدافاً بالجملة، حيث اكتسح فريق أكاديمية نادي العين A منافسه فريق الأكاديمية الأرجنتينية B بعشرة أهداف دون مقابل، معتلياً صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية نادي الأهلي. ليتوج لاعب أكاديمية نادي العين A زين هاني محمد نجماً للمباراة.

في المباراة الثانية لحساب هذه المجموعة حقق فريق أكاديمية نادي الأهلي فوزاً مستحقاً على أكاديمية دولفين B بأربعة أهداف مقابل هدفين وتوج لاعب أكاديمية النادي الأهلي عمر محمد بجائزة أفضل لاعب.

وبانتهاء مباريات الأسبوع الثاني للمجموعتين، تتربع أكاديمية المستقبل على جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أكاديمية نادي العين B، وفريق أكاديمية تارجيت في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أكاديمية دولفين A في المركز الرابع بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الأكاديمية الأرجنتينية A.

في المجموعة الثانية تحتل أكاديمية نادي العين A المركز الأول برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني أكاديمية نادي الأهلي. تليها فرق أكاديمية دولفين B، وأكاديمية المجد، والأكاديمية الأرجنتينية B في المراكز الثالث والرابع والخامس توالياً بدون نقاط وبفارق الأهداف.

وتتوقف عجلة مباريات المجموعتين بسبب الامتحانات لتعاود الدوران في التاسع من الشهر المقبل بأربع مواجهات مثيرة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، فئة 14 حقق فريق أكاديمية نادي العين B فوزاً كبيراً على منافسه فريق الأكاديمية الأرجنتينية A بثمانية أهداف دون مقابل، معززاً صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط ويتوج لاعبه كالويان ايمولف بجائزة نجومية اللقاء.

وأسفرت مباريات المجموعة الثانية عن فوز أكاديمية نادي العين A بصعوبة على الأكاديمية الأرجنتينية B بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أكاديمية نادي الأهلي، وتوج لاعب الأكاديمية الأرجنتينية B مهدي سعد بنجومية اللقاء. كما تغلب فريق أكاديمية النادي الأهلي على منافسه أكاديمية تالنت 32 وتوج لاعب أكاديمية النادي الأهلي أدهم حسين بنجومية المباراة.

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