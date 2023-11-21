«الأبيض» في لقاء الانفراد بالصدارة أمام البحرين الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يشهد استاد البحرين الدولي لقاء قمة بين منتخب الإمارات الوطني وشقيقه المنتخب البحريني، في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ويعدّ اللقاء مهماً للفريقين لتحقيق الفوز للانفراد بقمة المجموعة، إذ يتساوى المنتخبان برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتصدر «الأبيض» القمة بفارق الأهداف، بعد فوزه على نيبال بأربعة أهداف من دون مقابل، ويوجد «الأحمر» في المركز الثاني بعد فوزه على اليمن بهدفين، في الجولة الأولى للمجموعة.

لقاء مهم

يسعى «الأبيض» في لقاء اليوم لتحقيق الفوز، إذ يدرك اللاعبون أن الخروج بنتيجة إيجابية يعزز فرصة التأهل عن المجموعة الثامنة، ويعي الجهاز الفني لـ«الأبيض» أهمية مباراة اليوم جيداً، ولذلك يسعى المدرب البرتغالي بينتو إلى تثبيت التشكيلة على قدر المستطاع، مع الاعتماد على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، وهناك شبه استقرار على عناصر خط الدفاع في ضوء مباراة نيبال الماضية، بالاعتماد على عبدالله إدريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وزايد الزعابي الذي تألق بشكل لافت اللقاء الماضي، وخلفهم الحارس خالد عيسى صاحب الخبرة الكبيرة، مع السيطرة على وسط الملعب الذي يعد رمانة الميزان في أداء المنتخب في المباراة المقبلة، وتبدو فرص عبدالله رمضان للمشاركة كبيرة بعد ظهوره بمستوى متميز أمام نيبال، وهناك تعديل طفيف باحتمال مشاركة محمد عباس بعدما ظهر بمستوى طيب في مشاركته في الشوط الثاني أمام نيبال، مع عدم إغفال علي سالمين الذي يؤدي بشكل جيد في التدريبات الماضية، وتعزيز القدرة الهجومية بشكل جيد، عبر الثلاثي ليما وكايو وعلي صالح أو يحيى الغساني بعد تماثله للشفاء، وعلي مبخوت في مركز رأس الحربة، ويعتمد الجهاز الفني على تأمين الدفاع بشكل جيد، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، كما يهتم بينتو باللمسة الهجومية الأخيرة التي تترجم الفرص العديدة التي ستتاح في المباراة إلى أهداف، والاعتماد على الكرات الثابتة.

من جانبه، قال البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات: المباراة مهمة للفريقين، و«الأبيض» جاهز فنياً ومعنوياً، وقد تمت دراسة أداء البحرين جيداً، ونسعى للتعامل الجيد مع المباراة للخروج بنتيجة إيجابية.

كما أكّد الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي مدرب البحرين أهمية مباراة الإمارات التي يعرفها جيداً، بعدما سبق أن درّب الوصل في الموسم الماضي وقال «الأهم أن نكون مركزين وأن نمضي خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا».

طاقم تحكيم

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً دولياً سعودياً إدارة مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه البحريني، ويتكون طاقم حكام المباراة من محمد خالد الهويش «حكم ساحة» وخلف زيد الشمري «مساعداً أول» وياسر عبدالله السلطان «مساعداً ثانياً» وفيصل سليمان البلوي «حكماً رابعاً» والماليزي سوبرامانيام سيليراجين «مقيّماً للحكام» والمالديفي عبدالحميد عبدالغفور «مراقباً للمباراة».

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