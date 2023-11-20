خلال مباراة منتخبي البلدين غداً..الاتحاد البحريني يخصص 4000 تذكرة لجماهير الإمارات

المصدر: وام

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وجه الاتحاد البحريني لكرة القدم بتيسير إجراءات دخول جماهير منتخب الإمارات إلى استاد البحرين الوطني خلال مباراة منتخبي البلدين غداً ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 بشكل مفتوح دون أي مقابل.

وقرر الاتحاد البحريني، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمعه مع شقيقه الإماراتي، تخصيص 4000 مقعد لجماهير منتخب الإمارات الوطني، يمين المقصورة بالكامل، حيث سيكون الدخول من البوابة الخارجية رقم (2) لاستاد البحرين الوطني.

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