بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي..الجالبوت يقود الحمرية خلفاً لمحمد إسماعيل

المصدر: متابعة - محمد فضل

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تعاقد نادي الحمرية مع المدرب المواطن محمد الجالبوت، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدوري الدرجة الأولي خلفاً لمواطنه محمد إسماعيل الذي غادر منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق.

ووقع الجالبوت على عقد تدريب الفريق بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وأعضاء المجلس.

وقال حميد الشامسي: التعاقد مع الجالبوت جاء بالخبرات التي يملكها فضلاً عن إنجازاته مع الأندية التي أشرف على تدريبها.

ووجه محمد الجالبوت الشكر لإدارة الحمرية على ثقتها به لقيادة الفريق، مؤكداً جاهزيته لتقديم الإضافة للفريق وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم النادي.

ودعا الجالبوت، جمهور النادي إلى مؤازرة اللاعبين، باعتباره اللاعب رقم واحد.

وسبق لمحمد الجالبوت، قيادة مجموعة من الأندية مثل العربي ودبا الحصن، ونادي الإمارات الذي حقق معه في الموسم الماضي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

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