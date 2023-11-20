هيرنان كريسبو يختبر 22 لاعباً في ودية الاتحاد

المصدر: العين - البيان

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فاز العين على ضيفه الاتحاد أحد أندية الدرجة الثالثة 4 - 1 أول من أمس باستاد خليفة بن زايد، في مباراة ودية اختبر خلالها المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو جاهزية 22 لاعباً في غياب اللاعبين الدوليين.

وسجل الأهداف الأربعة كل من جوسنا وماتياس بلاسيوس، ومحمد علي شاكر، وجوناتاس دا سانتوس. وأشاد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديفب بالمدرب كريسبو، مؤكداً أنه يتمتع بشخصية قيادية وفكر تدريبي رائع.

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