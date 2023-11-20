«الأبيض» يتدرب باستاد البحرين اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، في السادسة و45 دقيقة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» تدريبه الرئيسي على استاد البحرين الوطني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، في إطار استعداداته لمواجهة البحرين غداً ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، ويسبق التدريب المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، بينما يعقد الاجتماع الفني ظهر اليوم.

من ناحية أخرى، حرمت الإصابة لاعب الوسط طحنون الزعابي من السفر مع المنتخب إلى المنامة، وقرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق، لحاجته للعلاج والراحة، وأكدت الفحوصات إصابة اللاعب في العضلة الأمامية.

وكان المنتخب أدى، حصة تدريبية صباح أمس على الملعب الفرعي بنادي الوصل قبل السفر إلى المنامة.

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