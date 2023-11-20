«تاسعة الهواة».. العروبة متربع في الصدارة والقمة سلبية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تصدر الرقم 28 مشهد مباريات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تسجيل اللاعبين 28 هدفاً، وهو رقم البطاقات الصفراء نفسه التي أشهرها قضاة الملاعب للاعبين في مباريات الجولة في حين غابت البطاقات الحمراء.

ولا يزال العروبة متفوقاً على منافسيه ومتربعاً في صدارة دوري «الهواة» برصيد 25 نقطة ومتفوقاً بفارق 7 نقاط على أقرب منافسيه الظفرة الوصيف «18 نقطة» وحقق العروبة فوزه الثامن في الدوري، فلم يخسر في مشواره سوى نقطتين فقط بالتعادل أمام دبا الفجيرة وحصد العلامة الكاملة في 8 مباريات وكان فريق يونايتد آخر الخاسرين أمام المتصدر.

وانصبت نتائج الجولة في مصلحة المتصدر بعد تعادل دبا الفجيرة والظفرة سلباً في قمة الجولة، وخسارة دبا الحصن الثالث أمام مسافي في مفاجأة لم يتوقعها دبا الحصن نفسه، وجمهوره الذي كان يخطط للعودة بالنقاط الثلاث، وتجمد رصيد «الحصن» عند 15 نقطة ليستغل الجزيرة الحمراء الموقف ووصل إلى 15 نقطة بفوزه على الرمس 4 - 3.

وتراجع «النواخذة» للمركز الخامس برصيد 13 نقطة بتعادله مع الظفرة ليبتعد خطوة جديدة عن أندية المقدمة ويملك التعاون «السادس» بالرصيد نفسه، ثم يأتي العربي ومسافي في المركزين السابع والثامن برصيد 12 نقطة، ومن خلفهما فرق يونايتد والفجيرة والذيد برصيد 11 نقطة بالمراكز من التاسع للمركز الحادي عشر، ثم الحمرية وغلف يونايتد بعشر نقاط، وغلف اف سي برصيد 9 نقاط.

وفي آخر جدول الترتيب كل من مصفوت برصيد 6 نقاط، وسيتي بأربع نقاط وأخيراً الرمس في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

هدافون

ولا يزال مهاجم الظفرة بينيك افوب يتصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف ويليه 5 لاعبين برصيد 5 أهداف وهم عكاشة حمزاوي «الفجيرة»، وبراين فنيغلو «الجزيرة الحمراء»، وديغو فارياس «الظفرة»، ولوكاس سيلفا «الرمس».

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