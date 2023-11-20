كلباء يجرد الشارقة من لقب «ADIB» بالفوز عليه «رايح جاي»

المصدر: كلباء - محمد فضل

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فشل الشارقة حامل لقب مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» في فك شيفرة نمور كلباء وخسر المرة الأولى ذهاباً وإياباً أمام كلباء، ليفقد فريق المدرب الروماني كوزمين أولى بطولاته الأربع التي حققها في الموسم الاستثنائي للفريق، وفشل الشارقة في رد قيمته أمام «النمور» ليخسر في سابقة تاريخية ربما تحدث أول مرة بين الفريقين في هذه المسابقة.

واستحق كلباء التأهل ليعلن رفاق المدرب الشاب فرهاد مجيدي، أنهم قادرون على الوصول للمباراة النهائية في المسابقة بل التتويج باللقب، ولكن الوجود في النهائي لا بد من أن يمر عبر تجاوز مباراتي دور الأربعة اللتين ينتظر فيهما كلباء الفائز من مباراة العين والنصر التي تقام في 12 ديسمبر المقبل، وسيمنح فوز كلباء لاعبي الفريق مزيداً من المعنويات قبل لقاء الفريق في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين أمام النصر في وقت يعكف فيه كوزمين الذي غاب عن المؤتمر الصحافي على معالجة الأخطاء قبيل لقاء البطائح يوم 23 الجاري وبعدها يتحول الفريق لمواجهة السد ضمن إياب دوري أبطال آسيا الإثنين المقبل في ملعب الشارقة.

حق مشروع

وقال محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء: كنا الطرف الأفضل في المباراة وتمكنا من تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً وأرجو أن يواصل الفريق بالأداء ذاته في مباراتي نصف النهائي، وأقولها كلباء عينه على التتويج بإحدى مسابقتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أو التتويج بالكأس الغالية وهو حق مشروع، ونحن بما يملكه الفريق من إمكانات قادرون على إسعاد جماهيره ونيل إحدى البطولتين. وأكد اليماحي، أن خسارة الشارقة لا تقلل من كونه فريقاً كبيراً سبق له التتويج بأربع بطولات في موسم واحد وهذا الإنجاز لم يحدث من قبل، مشيراً إلى أن كلباء استحق الفوز وكان الأفضل في مواجهة الذهاب التي فزنا فيها بنتيجة 3 - 2 وأيضاً في مباراة الإياب أمس والتي انتهت بانتصار النمور بنتيجة 2 - 1.

سيطرة

وقال المدرب فرهاد مجيدي المدير الفني لكلباء: لعبنا مباراة جيدة أمام حامل اللقب وأشكر اللاعبين على الأداء واستعددنا بشكل جيد ونعرف أن المباراة لن تكون سهلة، والشارقة من الفرق القوية ولكن كلباء تمكن من إحكام سيطرته على المباراة والفوز على حامل اللقب وضعنا في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسيؤثر إيجاباً في مباريات الفريق في دوري أدنوك للمحترفين وإمامنا مباراة مهمة ضد النصر.

غياب كوزمين

وكان مدرب الشارقة كوزمين قد غاب عن المؤتمر الصحافي عقب الخسارة ولكن اللاعب خالد باوزير نجم الشارقة واجه الإعلام، مشيراً إلى أن كلباء استحق الصعود بعد الفوز ذهاباً وإياباً ونعتذر من جمهورنا على المستوى الذي ظهرنا عليه، في أغلب فترات المباراة، وأكد كلباء تفوقه على الشارقة «حامل اللقب» وعلينا طي هذه الصفحة والتفكير في لقاء البطائح الدوري ومن بعده مواجهة السد في دوري أبطال آسيا.

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