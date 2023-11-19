نادي الإمارات يستعد لاحتفالية العيد الوطني الـ52

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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يستعد نادي الإمارات الثقافي لإقامة احتفالية وطنية كبيرة مميزة بمناسبة عيد الاتحاد وذلك في مقر النادي 29 نوفمبر الجاري، وأكد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، إن مجلس إدارة نادي الإمارات يسجّل في هذا اليوم الكبير اعتزازنا بقادتنا، ونقدّر لهم جهودهم المضنية في سبيل بناء دولتنا الحديثة، ولقد قُدِّرَ لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يقودها رجال يملكون رؤية حكيمة وإدراكاً لأهميّة دور المجتمع بكل شرائحه في التنمية، والأهم أن لديهم ثقة كبيرة بالشعب وبقيمه وعاداته وولائه.

وأوضح البطران: أن لجنة تنظيم احتفالات العيد الوطني الـ52 في النادي تجري عمليات تحضير واسعة للخروج بمظاهر الاحتفالات ومضمونها بما يتناسب مع هذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة الرامية لإظهار الصورة الجمالية لاحتفالية الوطن الغالي.

حضر اجتماع التحضير للاحتفالية الوطنية: ثاني سالم الشحي، وعادل الخيال، وجمال القرصي أعضاء مجلس الإدارة، وبشير راجي المدير التنفيذي، وراشد النقبي رئيس فريق الصقور التطوعي وموظفي النادي.

ولفتت إدارة النادي أن تكون احتفالات هذا العام متميزة وتبرز الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وتركز في برامجها المتنوعة على تعزيز الهوية الوطنية وإبراز هوية الجاليات المقيمة في الدولة كذلك وإعطائهم الفرصة للتعبير عن حبهم لهذا الوطن، بما يتناسب مع المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الوطن والمقيمين.

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