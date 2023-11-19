تجربة قوية لشباب الأهلي قبل لقاء العين

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر شباب الأهلي من ضيفه القادسية السعودي 2 ـ 3، في المباراة الودية التي جرت على ملعب استاد راشد، وسجل بالا هدفي «فرسان دبي»، فيما أحرز أهداف القادسية فييتو، مباي وحسين النطار.

واستفاد الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، بتجربة أكثر من لاعب في ظل غياب اللاعبين الدوليين، استعداداً لمواجهة ضيفه العين الأحد المقبل، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن الوصل المتصدر، ونقطتين عن العين في المركز الثالث.

وينفرد شباب الأهلي والوصل بعدم الخسارة حتى الآن في الدوري، وجمع نقاطه من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، وسجل 17 هدفاً، وتلقت شباكه 7 أهداف،

ويعتبر هجومه ثالث أقوى خط أمامي في الدوري متساوياً مع الشارقة، ولكنه يمتلك أقوى خط دفاع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز