الإصابة تمنع طحنون الزعابي من السفر مع منتخب الإمارات إلى البحرين

المصدر: البيان

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أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم حصة تدريبية على الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو قبل السفر إلى المنامة لمواجهة منتخب البحرين يوم بعد غد الثلاثاء على استاد البحرين الوطني ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الوسط طحنون الزعابي إصابته في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج والراحة، حيث فضّل الجهاز الفني استبعاده من القائمة للبدء في برنامجه العلاجي.

ويجري منتخبنا تدريبه الرئيسي غداً على استاد البحرين الوطني في تمام الساعة السادسة و 45 دقيقة، ويسبق التدريب المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، بينما يُعقد الاجتماع الفني في تمام الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.

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