فيفا يعين الحتاوي مراقباً لمباراة الأردن والسعودية ضمن تصفيات كأس العالم 2026

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كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة مباراة الأردن و السعودية، و التي ستقام في مدينة عمان الأردنية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي.

حيث يتصدر منتخب السعودية المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ثم الأردن وطاجيكستان بعد تعادلهما برصيد نقطة واحدة، فيما تأتي باكستان في نهاية ترتيب المجموعة.

وكان الحتاوي أختير مراقباً للمباراة التي جمعت بين جزر المالديف و بنغلاديش في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف بتاريخ 12 أكتوبر الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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