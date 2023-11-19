بعثة «الأبيض» تغادر إلى البحرين بـ 27 لاعباً

المصدر: دبي - البيان

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تغادر مساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم متوجهة إلى المنامة استعداداً لمواجهة منتخب البحرين بعد غدٍ ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وتضم بعثة «الأبيض» 27 لاعباً هم خالد عيسى، علي خصيف، حسن حمزة، خالد الهاشمي، محمد العطاس، خليفة الحمادي، عمر حسين هيكل، خالد الظنحاني، عبدالله إدريس، زايد الزعابي، عبد الرحمن صالح، خالد بطي، علي سالمين، عبدالله رمضان، يحيى نادر، ماجد راشد، محمد عباس، حازم محمد، حارب عبدالله، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان.

ويجري منتخبنا اليوم حصة تدريبية صباحية على الملعب الفرعي لنادي الوصل ، يؤدي تدريبه الرئيسي في استاد البحرين غدٍ. وكان «الأبيض» استهل مشواره بالتصفيات بالفوز على منتخب نيبال 4 - 0.

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