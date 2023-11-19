سيفيري نجم «السماوي» يقود ألبانيا إلى «يورو 2024»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تألق الدوليان الألباني تاولانت سيفيري والمالي يوسف نياكاتي نجما فريق الكرة بنادي بني ياس مع منتخبي بلديهما خلال مشاركتيهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وساهم سيفيري، جناح «السماوي»، في قيادة منتخب ألبانيا للتأهل رسمياً إلى نهائيات «يورو 2024» للمرة الثانية في تاريخه في إنجاز تاريخي، بعدما تسبب في ركلة جزاء لصالح ألبانيا في مباراته مع مولدوفا أحرز منها زميله سوكول تشيكاليشي هدفاً في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 بالجولة السابعة بالمجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة للنهائيات الأوروبية، لتتأهل ألبانيا بصدارتها المجموعة، وتألق سيفيري مع منتخب ألبانيا خلال مشوار التصفيات بتسجيله هدفين، وصناعة أكثر من هدف

وفي المقابل، تألق يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس في أول ظهور له مع منتخب مالي، وأحرز هدفاً خلال فوز مالي على تشاد 3 - 1 في الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد 7 دقائق من دخوله بديلاً في الشوط الثاني للمباراة.

ويعود الثنائي إلى بني ياس عقب ختام مشاركتيهما الدولية، حيث يلعب سيفيري مع ألبانيا غداً أمام جزر الفارو، فيما يشارك نياكاتي في مباراة مالي وأفريقيا الوسطى.

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