اتحاد كلباء يكرر فوزه على الشارقة ويصعد إلى قبل نهائي كأس المحترفين

المصدر: الشارقة-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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كرر اتحاد كلباء فوزه على ضيفه الشارقة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بنتيجة 2-1، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب وفي ضيافة الشارقة بنتيجة 3-2، وسجل لاتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقة 56، وأندريس في الدقيقة 73، وأحرز هدف الشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 61، ليتأهل اتحاد كلباء إلى نصف نهائي البطولة.

وجاءت المباراة مثيرة في أحداثها، وكانت البداية بتصدي قائم مرمى اتحاد كلباء لتسديدة كايو في الدقيقة 5، واعترض لاعبو الشارقة في الدقيقة 20، على عدم طرد لاعب اتحاد كلباء خالد الدرمكي، بعد تدخل قوي على رأس محمد عبد الباسط، وتدخل من تقنية الفيديو للمطالبة ببطاقة حمراء للاعب، وأضاع تيجالي وموسى ماريغا فرصة هدفين للشارقة في الدقيقتين 32 و33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتمكن اتحاد كلباء من افتتاح التسجيل في الدقيقة 56، عن طريق مهدي قائدي، بعد تمريرة وصلته من زميله جوستافو، ليضعها مباشرة في المرمى لحظة خروج حارس الشارقة عادل الحوسني من مرماه، ولم يتأخر رد الشارقة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، عن طريق عثمان كمارا، ولكن نجح اتحاد كلباء في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 73، برأسية جميلة من أندريس، وطرد الحكم ماركوس فينسويس لاعب الشارقة، ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل الضائع للمباراة، وشهدت المباراة توتر في أعصاب الفريقين في الدقائق الأخيرة التالية، قبل الوصول بها إلى بر الأمان.

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