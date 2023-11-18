تاولانت سيفيري نجم بني ياس يقود ألبانيا لنهائيات «يورو 2024»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تألق نجما بني ياس، الدوليان الألباني تاولانت سيفيري والمالي يوسف نياكاتي مع منتخبي بلديهما خلال مشاركتيهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقاد جناح بني ياس، سيفيري منتخب ألبانيا للتأهل رسمياً إلى نهائيات يورو 2024 في ألمانيا وللمرة الثانية في تاريخها في إنجاز تاريخي، بعدما تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 25 أحرز زميله سوكول تشيكاليشي هدفاً في تعادل ألبانيا مع مولدوفا ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات، لتضمن ألبانيا التأهل بعد تصدر المجموعة، وتطيح ببولندا ونجمها ليفاندوفسكي خارج التأهل.

وواصل سيفيري تألقه مع منتخب ألبانيا وسجل هدفين، وصناعة أكثر من هدف، خلال مشواره مع بلاده في التصفيات المؤهلة للنهائيات الأوروبية.

كما تألق مهاجم السماوي يوسف نياكاتي في أول ظهور له مع منتخب بلاده، وأحرز هدفاً خلال فوز مالي على تشاد 3-1 في ختام الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ سجل نياكاتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد 7 دقائق من دخوله بديلاً في شوط المباراة الثاني.

ويعود الثنائي إلى بني ياس عقب ختام مشاركتيهما الدولية، حيث يلعب سيفيري مع ألبانيا مباراة غداً الاثنين أمام جزر الفاروه، فيما يلعب نياكاتي في مواجهة أفريقيا الوسطى.

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