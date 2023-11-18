عبدالله حمد.. عودة للوحدة بعد غياب 4 أشهر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جهود لاعب خط وسطه، عبدالله حمد، بعد غياب نحو 4 أشهر ابتعد خلالها عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

وبدأ عبدالله حمد المشاركة في التدريبات الجماعية للعنابي خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تعافيه التام من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وجه القدم وأجرى على إثرها عملية جراحية في إسبانيا يوليو الماضي، إذ حصل اللاعب على الضوء الأخضر من الطبيب الإسباني رامون كوجات الذي أجرى له العملية للعودة للملاعب.

وكان عبدالله حمد قد تعرض للإصابة مع الوحدة خلال مشاركة العنابي في البطولة العربية التي أقيمت في السعودية يوليو الماضي، وغاب بسببها منذ ذلك الحين، إذ لم يشارك في أي مباراة مع الوحدة هذا الموسم، إذ اكتملت جاهزية اللاعب تمهيداً للدفع به مع «أصحاب السعادة» في الفترة المقبلة.

فرصة

وستشكل عودة عبدالله حمد إضافة لخط وسط الوحدة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية والمؤثرة في الفريق قبل إصابته، حيث كان اللاعب أساسياً في تشكيلة العنابي، وبدأ اللاعب العودة للتدريبات بالكرة مع الفريق، وينتظر أن تشهد مباراة الوحدة مع الإمارات المقررة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين عودة اللاعب لقائمة الفريق، ولكن يبقى قرار مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة الهولندي آرنو بويتنويغ، الذي قد يمنحه فرصة خوض المباريات تدريجياً وبحسب حالته الفنية.

جهود

كما يستعيد الفريق جهود المدافع فارس جمعة الذي غاب أيضاً بسبب الإصابة، ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة في الدوري هذا الموسم خصوصاً بعد الاعتماد على الثنائي الشاب لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير في التشكيلة الأساسية منذ بداية الموسم.

ويؤدي الوحدة تدريباته اليومية تحت إشراف بويتنويغ الذي تولى المهمة عقب إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وذلك استعداداً لعودة الدوري الذي يسعى من خلاله الوحدة إلى الظهور بصورة أفضل على صعيد الأداء والمستوى الفني، إلى جانب العودة إلى سباق المنافسة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصل متصدر المسابقة.

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