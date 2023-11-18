الوصل يؤكد جاهزيته للقاء الجزيرة بفوز ودي على الإمارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد الوصل جاهزيته لاستئناف مشواره في دوري أدنوك للمحترفين عندما يحل السبت المقبل ضيفاً على الجزيرة في الجولة الثامنة للمسابقة، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق الإمارات 2-1، في تجربة ودية جرت على ملعب استاد زعبيل دبي، وقدم فيه «الفهود» مستوى جيداً على الرغم من غياب لاعبيه الدوليين.

ونجح الوصل بعدما تأخر بنتيجة التجربة الودية بهدف وحيد في الشوط الأول، في تحويل الخسارة إلى فوز في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق أداما ديالو ونيكولاس خمينيز، ليحقق فوزاً معنوياً مهماً قبل مواجهة الجزيرة المهمة، والتي يسعى «الإمبراطور» للفوز بها للحفاظ على صدارته الحالية لجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي بالمركز الثاني، ونقطتين عن العين في المركز الثالث.

صدارة

ويتميز الوصل هجومياً هذا الموسم، بتصدره المشهد التهديفي بتسجيل 19 هدفاً بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري، ليكون الأقوى هجوماً، وينفرد مع شباب الأهلي بعدم الخسارة حتى الآن في المسابقة، وحل الوصل في المركز الثاني في قائمة الأكثر تسجيلاً في الشوط الأول، بإحراز لاعبيه 10 أهداف، وبفارق هدفين عن العين في الصدارة، وهدف عن الشارقة في المركز الثالث، وهدفين عن شباب الأهلي بالمركز الرابع، و3 أهداف عن اتحاد كلباء في المركز الخامس، فيما تساوى الوصل مع شباب الأهلي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تهديفاً في الشوط الثاني، وبفارق هدف عن الجزيرة متصدر القائمة، وبفارق هدف عن الشارقة والإمارات في المركز الثالث.

تسجيل

وأحرز الوصل في 7 مباريات بالدوري، 19 هدفاً، ويتصدر الأندية الأكثر تسجيلاً من منطقة الجزاء، بإحرازه 17 هدفاً، وبفارق هدف عن العين في المركز الثاني، و4 أهداف عن الشارقة بالمركز الثالث، و6 أهداف عن الجزيرة وشباب الأهلي في المركزين الرابع، وحل ثانياً في قائمة تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء، بتسجيل هدفين متساوياً مع الشارقة والإمارات والنصر والعين، وبفارق هدفين عن المتصدر شباب الأهلي، ويتشارك مع شباب الأهلي والشارقة وبني ياس، صدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف بكرات رأسية برصيد 4 أهداف لكل منها، وبفارق هدف عن الوحدة في المركز الثاني.

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