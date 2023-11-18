دوري الأساطير ينطلق من دبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي، في السابعة مساء اليوم، المباراة الافتتاحية لدوري الأساطير لكرة القدم، وتقام المباراة باستاد آل مكتوم بنادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويتكون دوري الأساطير لكرة القدم من 6 مباريات في مدن مختلفة حول العالم، أبرزها دبي التي تستضيف المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي، فيما ستقام المباراة الثانية في الهند يناير المقبل، تليها المباريات الأخرى في قطر والمملكة المتحدة وفرنسا.

وتشارك 6 فرق في دوري الأساطير لكرة القدم تتكون جميعها من نجوم كرة قدم سابقين ومشاهير الرياضة، وفي نهاية كل مباراة التي تستمر 90 دقيقة سيقوم اللاعبون بتسديد ركلات الترجيح لإضفاء لمسة إثارة وجمالية للمباريات، تزيد من استمتاع الجمهور.

وتضم قائمة الأساطير العديد من اللاعبين السابقين يتقدمهم نجوم مانشستر يونايتد رايان غيغز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فانلسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وخوان سباستيان فيرون، وسيشاركون ضمن فريق ستيل ريد ديفليز، فيما يضم فريق العالم نجوماً آخرين من العيار الثقيل، مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس وروبير بيريز وكلارنس سيدورف، وديدييه دروغبا.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص 20 % من إيرادات مبيعات التذاكر الخاصة بمباراة دبي لدعم مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية، إضافة إلى إقامة فعاليات ترفيهية مصاحبة للبطولة، والتي ستجذب أكبر عدد من الشباب من جميع الجنسيات، وسيتم إقامة حفل افتتاح كبير قبل انطلاق المباراة، يتضمن استعراض نجوم الموسيقى العالميين، كما ستكون هناك فعاليات مفاجئة ورائعة، مع جوائز مثيرة للجمهور، وقمصان موقعة من النجوم العالميين، ستوزع على الجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وأكد علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أن المباراة الافتتاحية ستكون لقاء من الزمن الجميل يجمع نخبة من النجوم العالميين السابقين، مشيراً إلى أن دبي تمثل ملتقى دائماً للنجوم وتعودت على جمع أساطير الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة، ومجلس دبي الرياضي حريص على زيادة مثل هذه الفعاليات مستقبلاً، وقال: مشاركة عدد كبير من النجوم تعكس علاقتهم الوطيدة بدبي التي اختارها العديد منهم للإقامة والاستثمار في مجالات مختلفة، ومثل هذه الفعاليات يمكن أن تجذب المزيد من النجوم للإقامة أو للاستثمار في دبي، علاوة على الدور التثقيفي والتوعوي بأهمية ممارسة الرياضة ودور كرة القدم في تحفيز النشء.

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