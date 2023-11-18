طاقم إماراتي لمباراة نيوزيلندا والمكسيك في مونديال الناشئين

المصدر: دبي - البيان

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يُدير طاقم إماراتي دولي بقيادة عمر آل علي «حكم ساحة»، والمساعدين جاسم عبدالله وسعيد المرزوقي، مباراة نيوزيلندا والمكسيك اليوم باستاد سي جالاك هاروبات في مدينة باندونغ الإندونيسية، بالجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة «إندونيسيا 2023».

ويضم الطاقم الإندونيسي ثوريق منير الكتيري (حكم رابع)، والسويسري فيداي سان، والأسترالي كيت جاكويتش (حكما الفيديو). وكان طاقمنا الإماراتي الدولي أدار مباراة السنغال وبولندا بالجولة الثانية في المونديال.

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