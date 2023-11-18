كلباء والشارقة.. حسم بطاقة العبور لنصف نهائي «ADIB» الليلة

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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يستضيف كلباء، في السابعة والنصف من مساء اليوم، فريق الشارقة، في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB».

وكان لاعبو كلباء وضعوا قدماً في نصف النهائي بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 3 - 2 وتحقيق الانتصار على «حامل اللقب» في عقر داره، ويدخل «النمور» المواجهة بأكثر من فرصة منها الفوز أو التعادل، فيما ستكون مهمة الشارقة صعبة ويحتاج للفوز بفارق هدفين لضمان تأهله للدور نصف النهائي أو على أقل تقدير معادلة نتيجة الذهاب التي فاز فيها اتحاد كلباء في ملعب الشارقة 3 - 2 ثم الاحتكام لركلات الترجيح.

ويزيد من صعوبة مهمة الشارقة أن أمامه برنامجاً مضغوطاً محلياً وآسيوياً، حيث يخوض الخميس المقبل مباراة الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين أمام البطائح وبعدها بـ4 أيام تنتظره مواجهة السد القطري في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا والتي يتصدرها الشارقة برصيد 8 نقاط.

توازن

وهذا الوضع يجعل المدير الفني أولاريو كوزمين أكثر حرصاً على التوازن في اختياراته للتشكيلة مراعاة المباريات الثلاث التي يخوضها الفريق خلال 10 أيام فقط، وفي الوقت نفسه يحاول ضمان تحقيق الفوز فيها جميعها، خاصة مباراة اتحاد كلباء اليوم والتي جعلت الفريق في موقف صعب جراء خسارة الذهاب. ومن المتوقع أن يخوض الشارقة المباراة بتشكيلة يغلب عليها المحترفون الأجانب بهدف تسجيل نتيجة جيدة مبكراً، حتى يتم إراحة بعض العناصر من خلال التبديلات.

ويدخل كلباء اللقاء مكتمل الصفوف بعد تأثر الفريق بغياب أبرز لاعبيه أمام شباب الأهلي في المواجهة الدورية السابقة قبل توقف الدوري وتشهد التشكيلة عودة كل من دانيال بيسا وفيليب كيش.

وخاض كلباء مباراة ودية أمام شباب الأهلي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 3 ـ 2 مما يعني جاهزية الفريق للمواجهة.

وقال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء: المباراة لن تكون سهلة على الرغم من تقدمنا ذهاباً بفارق هدف ووضعت خطة مثالية للعبور إلى المرحلة المقبلة مع الحذر من قوة المنافس وأهمية التركيز طوال زمن اللقاء.

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