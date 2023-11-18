«الأبيض» يطوي صفحة نيبال ويستعد لمواجهة البحرين

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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طوى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صفحة مباراته مع نيبال بعد الفوز برباعية جعلته يتصدر قمة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بفارق هدفين عن «البحرين»، الذي حلّ ثانياً بعد فوزه على اليمن بهدفين في الرياض.

ويعود منتخبنا للمران اليوم على ملعب الوصل الفرعي استعداداً لمواجهة البحرين 21 الجاري في ثاني محطات مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، ويركز الجهاز الفني على تدارك بعض السلبيات التي برزت خلال مباراة نيبال مثل الارتباك الدفاعي وعدم الانسجام بين قلبي الدفاع وبطء الأداء في بناء الهجمات وعدم الاستغلال الأمثل للفرص التي تسنح للفريق خلال شوطي المباراة، كما سيبدأ في وضع خطة اللعب التي سيخوضها الفريق أمام البحرين واختيار أفضل العناصر التي ستشارك في المباراة.

وأدى «الأبيض» مراناً خفيفاً أمس ما بين وحدة الجيمنازيوم للاعبين الذين لعبوا المباراة أمام نيبال، وبين ملعب الوصل لمن لم يلعب في اللقاء أو شارك في جزء منه.

ومن المقرر أن يغادر «الأبيض» متوجهاً إلى المنامة غداً، حيث يخوض مراناً واحداً في اليوم التالي على ملعب المباراة يطمئن خلاله الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاء، الذي يعتبر من أهم مباريات الفريق في تلك المرحلة من عمر التصفيات.

مكاسب

وحقق المنتخب عدة مكاسب من مباراته مع نيبال، منها استعادة الحارس خالد عيسى مستواه، حيث دافع عن عرينه ببسالة وأنقذ مرماه من فرصتين خطيرتين لمنتخب نيبال، كما كسب «الأبيض» وجهين جديدين شاركا لأول مرة بشكل رسمي، وهما زايد الزعابي وعبدالله ادريس، وكلاهما له مستقبل باهر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشاركة سلطان عادل في الشوط الثاني، ويعد الدفع بتلك العناصر الشابة خطوة تحسب للمدرب بينتو.

وواصل عبدالله رمضان تألقه وكان نجم الشوط الأول بدون منافس من خلال تحركاته المتقنة وصناعته لهدفين والتسبب في نيل ركلة جزاء، ومن مكاسب المنتخب فاعلية الإيجابية للمهاجم علي مبخوت «رجل المباراة» الذي ظهر بمستوى طيب وأدى أدواره الدفاعية بشكل جيد وتحرك إيجابي بدون كرة، مع حسن استغلال للفرص وسجل مبخوت هدفين زادا رصيده من الأهداف الدولية إلى 83 هدفاً، كما كسب الأبيض بداية عودة الجماهير للمدرجات لدعمه وتشجيعه في خطوة جيدة نأمل أن تتواصل وتزداد خلال المباريات المقبلة.

فوز مهم

وصف باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الفوز الذي حققه المنتخب على نيبال بأربعة أهداف بالمهم، مؤكداً أنه راضٍ عن خط الدفاع لكنه بحاجة إلى تحسين وتطوير خصوصاً في مركز وسط الدفاع كونه يفتقر إلى الانسجام، معتبراً أنه يجب ألا يكون المنتخب متجانساً فقط في خط الهجوم، لافتاً إلى أهمية تسجيل الأهداف مبكراً في مثل هذه المباريات.

وقال: يجب أن يكون دور خط الدفاع مساوياً لدور خط الهجوم في بناء الهجمة، وهذا الأمر سنعمل عليه في الفترة المقبلة «وفي الوقت نفسه فإن تسجيل المنتخب أربعة أهداف في المباراة أمر مهم بقدر أهمية عدم استقبال شباكنا لأي هدف».

وأكد مدرب «الأبيض» أن الفوز في المباراة كان أمراً حتمياً قياساً بأداء اللاعبين والعمل الذي قام به المنتخب قبل المباراة، ووصف بينتو أداء المنتخب بشكل عام بالجيد والتصاعدي، خصوصاً في الشوط الأول وأن فاعلية المنتخب كانت أكثر في النصف الأول من المباراة، مشدداً على أنه من المهم صناعة الأهداف عبر الكرات الثابتة، مشيراً إلى أن الأداء انخفض قليلاً في الشوط الثاني لكن هناك مجالاً للتحسن في المباريات القادمة وتقدم أداء أفضل.

وأضاف: في الشوط الأول وجدنا صعوبة في إيجاد مساحات وثغرات خلف خط الدفاع النيبالي وكان هناك بطء في بناء الهجمة لكن هناك تحسناً في هذه الجزئية في الشوط الثاني.

وأشار بينتو إلى أهمية العمل على تحسين الأداء التكتيكي والفني للمنتخب بشكل مستمر، وشدد إلى أهمية تحليل المباراة لمعرفة النقاط السلبية والإيجابية.

وأشاد بالمهاجم علي مبخوت وقال: هو لاعب له قيمة فنية كبيرة ووجوده مهم في المنتخب، مشيراً إلى أنه بجانب أدواره الهجومية فإنه يقوم بأدوار دفاعية.

وعما إذا كان استبداله للمدافع خليفة الحمادي بداعي الإصابة أكد بينتو أن خليفة الحمادي ليس مصاباً، وأن استبداله كان تكتيكاً فنياً بهدف إراحته نظراً لكون نتيجة المباراة شبه محسومة، كما أن أمام المنتخب مباراة مهمة أمام البحرين في الجولة الثانية للتصفيات.

تركيز

وانتقد خالد الهاشمي مدافع المنتخب الالتحامات البدنية العنيفة التي واجهها اللاعبون من لاعبي نيبال، الذي وصفهم بأنهم «عنيفون» وقال: إضافة للمكاسب التكتيكية والفنية، فالمكسب الحقيقي هو أننا لم نخرج من المباراة بأي لاعبٍ مصاب، وحصلنا على 3 نقاط مهمة، علينا زيادة التركيز استعداداً لمباراة البحرين والقادم سيكون أفضل،

وعن نجاح بينتو في حل مشكلة العقم الهجومي، قال: العقم الهجومي لم يكن موجوداً أساساً، ولكن لكل مدربٍ فلسفته، وبينتو استطاع استغلال الأسماء المتوفرة لديه، وتحقيق الانتصار في مبارياته الأربع الماضية، مما زاد من ثقتنا بأنفسنا ومنحنا دفعة معنوية.

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