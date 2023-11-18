خالد عيسى: نعد جماهيرنا بنتيجة إيجابية في البحرين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعرب خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب، عن سعادته بفوز «الأبيض» على نيبال بأربعة أهداف، ووجه الشكر لجماهير الإمارات على الدعم والمساندة، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد في المواجهة المقبلة، والعودة من البحرين بنتيجة إيجابية، تزيد من ترشيحات «الأبيض» للوصول إلى مرحلة متقدمة من التصفيات.

وقال: حققنا أول انتصار في التصفيات، وهو أمر معنوي مهم، ونجحنا في الخروج بشباك نظيفة أمام نيبال، قبل مواجهة البحرين القوية الثلاثاء المقبل، ورغبتنا كبيرة في استمرار الانتصارات.

وأضاف: الفوز يعطينا حافزاً قوياً للتحضير بشكل جيد لمواجهة البحرين، ومن أكبر مكاسبنا التي تحققت أمام نيبال الاستفادة من مشاركة عناصر شابة في صفوف المنتخب، والأهم لنا الاستمرار في الانتصارات، وتطبيق تعليمات المدرب.

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