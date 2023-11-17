كلباء يوزع مكرمة حاكم الشارقة على فرقه المتفوقة

المصدر: كلباء – البيان

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قامت إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم بتوزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي أمر بها للفرق صاحبة الإنجازات، وتم توزيع المكرمة بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان ـ رئيس نادي اتحاد كلباء

حيث شملت المكرمة اللاعبين والجهازين الفني والإداري لفرق الأشبال تحت 15 سنة (بطل الدوري) للموسم 2022 ـ 2023 وفريق الأشبال تحت 14 سنة (بطل بطولة مجلس الشارقة الرياضي 2023) في حفل بهيج حضره لفيف من أهالي اللاعبين وجماهير ومنتسبي النادي.

ووجه محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء الشكر لصاحب السمو حاكم إمارة الشارقة على دعمه المستمر واللامحدود لكافة فرق الإمارة، لافتاً إلى أن الألقاب التي تحققت بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من قبل سموه، معرباً عن أمله في محافظة فرق نادي كلباء على هذا التميز وإضافة مزيد من الألقاب في قادم المواسم، مهنئاً اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على هذه الإنجازات، مشيراً إلى أنهم في الشركة ينتظرون منهم الحفاظ على هذه الإنجازات.

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