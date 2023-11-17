إطلاق متنزه «ريال مدريد ورلد» في «دبي باركس  آند ريزورتس»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ونادي ريال مدريد، عن اسم أول متنزه مستوحى من النادي الإسباني العريق وهو «ريال مدريد ورلد»، ويتضمن فرصاً لمشاركة الجمهور الاحتفاء بالساحرة المستديرة، وكرة السلة على طريقة ريال مدريد.

وتأخذ هذه الوجهة الجديدة الزوار والضيوف من كافة الأعمار، في رحلة شيقة لاستكشاف ماضي وحاضر ومستقبل النادي، والتعرف على قيم النادي وروح الفوز التي يمتاز بها عناصره، ومعرفة المزيد عن أساطيره عبر الحقب المختلفة للنادي، كما تسلط الضوء على العديد من أبرز الإنجازات التي جعلت من ريال مدريد أسطورة، في المنافسات الرياضية وتأثيره الاجتماعي.

وسيتم عرض تشكيلة فريدة من المنتجات الرسمية التي تحتفي بالتاريخ العريق للنادي، إضافة إلى وجود ألعاب مثيرة ووجهات عائلية الاستثنائية، ومطاعم تحت اسم ريال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز