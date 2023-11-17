«الأبيض» يعبر نيبال برباعية في انطلاقة تصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نيبال بأربعة أهداف دون مقابل، أمس، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ظهر «الأبيض» بمستوى طيب خاصة بالشوط الأول، وظهرت عزيمة رجال المنتخب لتخطي المحطة الأولى بنتيجة جيدة، وافتتح خليفة الحمادي مسلسل الأهداف بالدقيقة العاشرة، وأضاف علي مبخوت الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 36 و44 واختتم فابيو ليما الرباعية في الدقيقة 45، وبهذا الفوز وضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده في مشوار التصفيات.

ولم يكن «الأبيض» في حاجة إلى عشر دقائق لفك شيفرة نيبال الذي باغت بمحاولات هجومية مستغلاً بعض الارتباك بالدفاع، مما منح منتخبنا المساحات التي يتحرك فيها بشكل جيد، والهجوم من الأطراف واستغلال الكرات الثابتة، ونجح علي صالح في رفع كرة بالمقاس على رأس المدافع خليفة الحمادي الذي لم يتوانَ في تسديدها قوية داخل المرمي محرزاً الهدف الأول للأبيض، مما منح الأفضلية لـ«الأبيض» لفرض سيطرته على اللعب وتكثيف الهجوم، ومن إحدى الهجمات تم عرقلة عبدالله رمضان داخل منطقة الجزاء، ومنها سجل علي مبخوت الهدف الثاني بعد 36 دقيقة، ليرتفع رصيد مبخوت مع المنتخب إلى 83 هدفاً.

معنويات

وساهم إحراز الهدفين في رفع معنويات اللاعبين وزيادة إصرارهم على زيادة الأهداف ونجح علي مبخوت الذي قدم أداءً متميزاً في إحراز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب بعد 44 دقيقة، وقبل ختام الشوط الأول سجل فابيو ليما الهدف الرابع من تمريرة رائعة من المتألق عبدالله رمضان.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب باولو بينتو عدة تغييرات بمشاركة محمد عباس بديلاً لعبدالله رمضان ومحمد العطاس بديلاً لخليفة الحمادي، وواصل «الأبيض» هجومه ولكن دفاع نيبال وحارسه وقفوا سداً منيعاً أمام كل المحاولات، ثم دفع بينتو بكل من حارب سهيل وسلطان عادل وطحنون الزعابي بدلاً من ليما وعلي صالح وعلي مبخوت، بهدف تعزيز القوة الهجومية للمنتخب، ومن هجمة مرتدة نجح خالد عيسى في التصدي لتسديدة اللاعب داندي، كما تصدى حارس نيبال لمحاولة من كايو.

نتائج

وفاز المنتخب السعودي على باكستان 4 - 0 وتعادل منتخبا الأردن وطاجيكستان 1 - 1 بالمجموعة السابعة،وشهدت المجموعة الرابعة فوز منتخب سلطنة عمان على منتخب تايبيه، 3 - 0 وتغلب منتخب قطر على أفغانستان 8 - 1، وخسر المنتخب الكويتي من الهند بهدف بالمجموعة الأولى. وفاز منتخب العراق على إندونيسيا 5 - 1 بالمجموعة السادسة، والتي شهدت فوز فيتنام على الفلبين 2 - صفر. وتغلب منتخب اليابان على ميانمار بخماسية بالمجموعة الثانية، واكتسحت أستراليا منتخب بنغلاديش بالمجموعة التاسعة 7 - 0، وفاز المنتخب الكوري الجنوبي على سنغافورة بخماسية، والصين على تايلاند 2 - 1 بالمجموعة الثالثة. وتغلب المنتخب الإيراني على هونغ كونغ 4 - صفر، وأوزبكستان على تركمانستان 3 - 1 بالمجموعة الخامسة.

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