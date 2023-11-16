منتخب الإمارات يستهل مشوار حلم التأهل للمونديال بفوز ساحق على نيبال

المصدر: دبي- العوضي النمر تصوير سالم خميس

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ظهر الأبيض بمستوي طيب في أول محطة بتصفيات المونديال وأول مباراة رسمية مع المدرب باولو بينتو، وحقق فوزا غاليا على نيبال بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ظهر الأبيض بمستوي طيب خاصة بالشوط الأول، ونجح خليفة الحمادي في تسجيل الهدف الأول وأضاف علي مبخوت الهدفين الثاني والثالث وفابيو ليما الهدف الرابع، ليودع المنتخب أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

لم يحتاج الأبيض سوى 10 دقائق لفك شيفرة منافسه نيبال الذي باغت بمحاولات هجومية مستغلا بعض الارتباك بالدفاع، مما منح الأبيض المساحات التي يتحرك منها بشكل جيد، والهجوم من الأطراف وحسن استغلال الكرات الثابتة، ونجح علي صالح في رفع كرة بالمقاس على رأس المدافع خليفة الحمادي الذي لم يتوانى في تسديها قوية داخل المرمي محرزا الهدف الأول للأبيض، مما منح الأفضلية للأبيض لفرض سيطرته على اللعب وتكثيف الهجوم، ومن احدى الهجمات تم عرقلة عبد الله رمضان داخل منطقة الجزاء، ومنها سجل علي مبخوت الهدف الثاني للأبيض بعد 36 دقيقة، ليرتفع رصيد مبخوت مع الأبيض إلي 83 هدفا.

وساهم احراز الهدفين في رفع معنويات اللاعبين وزيادة اصرارهم على زيادة الأهداف ونجح على مبخوت الذي قدم أداء متميز في إحراز الهدف الثاني له والثالث للأبيض بعد 44 دقيقة، وقبل ختام الشوط الأول سجل فابيو ليما الهدف الرابع من تمريرة رائعة من المتألق عبد الله رمضان.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب باولو بينتو عدة تغيرات بمشاركة محمد عباس بديلا لعبد الله رمضان ومحمد العطاس بديلا لخليفة الحمادي، وواصل الأبيض هجومه ولكن دفاع نيبال وحارسه وقفوا سداً منيعاً أمام محاولات لاعبوا الأبيض، ثم دفع المدرب بحارب سهيل وسلطان عادل وطحنون الزعابي بديلا لليما وعلي صالح وعلي مبخوت، من أجل تعزيز القوة الهجومية للأبيض، ومن هجمة مرتدة نجح خالد عيسى في التصدي لتسديدة اللاعب داندي، كما تصدي حارس نيبال لمحاولة كايو.

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