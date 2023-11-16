«الرباط الصليبي» ينهي موسم العطاس الجزراوي مبكراً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت الإصابة موسم عبدالله العطاس «22 عاماً»، لاعب المنتخبين الأول والأولمبي ونادي الجزيرة مبكراً، بعد أن بينت الفحوصات الطبية التي أجراها عقب إصابته في تدريبات المنتخب الأولمبي، تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وكشف نادي الجزيرة عن إصابة لاعبه الشاب، موضحاً أن علاجه يتطلب تدخلاً جراحياً ما يؤدي إلى غيابه عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

وتأتي إصابة العطاس في أفضل مواسمه الكروية بعد أن سطع نجمه أخيراً، عقب اختياره لقائمة منتخبنا الوطني الأول بقرار مفاجئ نسبة لعدم مشاركته أساسياً مع «فخر أبوظبي»، ليكون ذلك إنصافاً لتألقه مع المنتخب الأولمبي، إضافة إلى دوري 21 سنة الذي يعتبر من أفضل وأبرز نجومه. وقياساً بتطور قدراته الكروية والخبرة التي بدأ يكتسبها أخيراً.

كانت المؤشرات تدل على أنه سيحظى بفرصة اللعب في الموسم الحالي، خصوصاً أن المدرب فرانك دي بور ظل يعتمد عليه ضمن القائمة الرئيسية للمباريات منذ بداية الموسم الحالي، لكن لازمه سوء الحظ بتعرضه للإصابة التي شكلت عائقاً أمام مشواره في الموسم الحالي وأبعدته عن الملاعب في الموسم الذي حقق فيه بعض طموحه وأحلامه في المستديرة بأن يكون ضمن قائمة «الأبيض»، وذلك قبل أن يصبح عنصراً أساسياً في المنتخب وناديه. ويلعب العطاس في قلب الدفاع، ويمتاز بالهدوء والتركيز مع السرعة في الانقضاض على المنافس، بجانب إجادته الضربات الرأسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز