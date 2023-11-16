دبي تستقطب 4 بطولات دولية في نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 4 بطولات دولية من بين 20 فعالية رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وتتصدر منافسات جولة دي بي ورلد العالمية قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري والتي تنطلق في دورتها الخامسة عشرة اليوم.

كما تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للقفز بالمظلات يوم غدٍ من نادي سكاي دايف دبي في مرسى دبي بمنطقة مارينا وتستمر حتى يوم 27 نوفمبر الجاري، وتنطلق أيضاً منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة نخبة من الفرق العالمية من الرجال والسيدات، وينظم البطولتين اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع سكاي دايف دبي، وتشمل مسابقة القفز المظلي الحر.

وتستضيف دبي بعد غدٍ في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي «دوري أساطير كرة القدم» الأول من نوعه في العالم الذي يجمع نجوم كرة القدم العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية وفي مقدمتهم رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سيلفستر، وخوان سباستيان فيرون، مع نجوم من المنتخب البرازيلي مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس، وروبير بيرس، وكلارنس سيدورف، وديدييه دروجبا.

وتتواصل منافسات بطولة الكريكت على ملاعب شركة دبي القابضة في منطقة جبل علي، وتقام ضمن فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة الأكبر من نوعها التي تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي وتحظى بمشاركة واسعة من الشركات وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

كما تتواصل منافسات بطولة فورتونا للريشة الطائرة التي تقام على ملعب أكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، ويقام سباق الجري الليلي في منطقة حي دبي للتصميم، ويقام سباق مدارس داسا للجري في ملعب استاد ذا سفنز، كما تقام بطولة كأس دبي للبادل تنس للدوائر الحكومية في أكاديمية ورلد بادل بمنطقة القوز.

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ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي يشارك فيها أكثر من 600 سباح وسباحة من 20 أكاديمية ونادياً بالإمارات، يتنافسون ضمن الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة، وفي جميع أنواع السباحة من الصدر والفراشة والظهر وغيرها على مسافات 50 و100 و200 متر، كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي سلسلة سباقات هاميلتون للسباحة التي يشارك فيها عدد كبير من السباحين في مختلف الفئات.

تواصل دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات منافساتها، حيث يقام سباق الجري يوم غدٍ في مضمار ميدان بمنطقة ند الشبا، كما تقام بطولة تحدي الحواجز يوم السبت في نادي جرافيتي للياقة البدنية بمنطقة القوز، وتقام بطولة الرماية يوم الأحد في نادي فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة، حيث يقام يوم الاثنين بمضمار حديقة مشرف.

وتنطلق منافسات كأس باترون للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، كما تقام فعالية التجديف الواقف في مياه سد حتا بمنطقة حتا ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وفعالية نمشي معاً الخيرية في حديقة دبي للعلوم بمنطقة البرشاء، وفعالية ترايثلون في السماء في نادي أورا سكاي بول بنخلة جميرا، وتقام بطولة الماسترز للتنس في نادي توتش تنس بمنطقة القوز.

وبطولة البادل لأصحاب الهمم في مدينة دبي الرياضية، وسباق ماي دبي المجتمع للجري في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، وسباق كرييتيف زون رود للجري في مضمار الجري بميدان غولف بمنطقة ند الشبا، وسباق الدراجات الهوائية المجتمعية في مضمار حديقة مشرف.

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